COVID в Україні: за добу виявили ще 12 600 випадків зараження

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В Україні за 5 жовтня виявили 12 662 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Одеській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), Запорізькій (783) областях і в Києві (792).

Всього за добу госпіталізували 3 745 осіб, 320 хворих померли, одужали 4 630 осіб. Серед захворілих за добу - 1 186 дітей та 271 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 54 386 осіб, методом ІФА - 11 665 осіб, експрес-тестами - 69 508 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 482 518 осіб, з них одужали 2 273 382 особи, 57 526 хворих померли.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Показники "помаранчевої" зони мають такі області: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Нагадаємо, що в Україні за 4 жовтня виявили 9 846 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській та Харківській областях.