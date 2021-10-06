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06 жовтня 2021, 10:09 330

В Україні вже 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

06 жовтня 2021, 10:09 330
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 6 жовтня 11 регіонів України за епідеміологічними показниками відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

У порівнянні з попереднім днем кількість "помаранчевих" регіонів збільшилась на три. Так, карантинні показники перевищені у наступних областях:

  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

Зазначається, що у даних областях перевищено рівень захворюваності на коронавірус (норма має становити менше ніж 75 на 100 тисяч населення). Найгірша ситуація по цьому показнику наразі в Чернівецькій області - 674, Харківській - 465 та Запорізькій - 409.

Крім того, в більшості з вказаних регіонів спостерігається "червоний" рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найгірші показники наразі в Харківській, Херсонській областях, де рівень становить 76,6 та 70,8 на 100 тисяч населення відповідно. Хоча має бути не більше 60.

Раніше повідомлялось, що в Україні за 5 жовтня виявили 12 662 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я оновили дані щодо епідеміологічної ситуації в країні - рівню "помаранчевої" зони карантину відповідають вже вісім областей.

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