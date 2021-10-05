09:01  05 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків зараження
08:29  05 жовтня
Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Ради
08:06  05 жовтня
Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2021, 10:04 283

Вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

05 жовтня 2021, 10:04 283
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві охорони здоров'я оновили дані щодо епідеміологічної ситуації в країні - рівню "помаранчевої" зони карантину відповідають вже вісім областей

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

У порівнянні з попередньою добою, "помаранчевою" стала ще й Закарпатська область. Загалом до списку регіонів з найбільш несприятливою епідеміологічною ситуацією входять такі області:

  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька.

У всіх цих регіонах підвищений рівень захворюваності на коронавірус. При нормі не більше 75 випадків на 100 тисяч населення, найгірша статистика зараз у Чернівецькій - 653 випадки, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380 випадків.

Крім того, у деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% та Рівненській - 59,1%.

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Показники "помаранчевої" зони мають такі області: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Нагадаємо, що в Україні за 4 жовтня виявили 9 846 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській та Харківській областях.

карантин ушпиталення МОЗ червона зона локдаун

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua