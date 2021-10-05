Вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

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У Міністерстві охорони здоров'я оновили дані щодо епідеміологічної ситуації в країні - рівню "помаранчевої" зони карантину відповідають вже вісім областей

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

У порівнянні з попередньою добою, "помаранчевою" стала ще й Закарпатська область. Загалом до списку регіонів з найбільш несприятливою епідеміологічною ситуацією входять такі області:

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

У всіх цих регіонах підвищений рівень захворюваності на коронавірус. При нормі не більше 75 випадків на 100 тисяч населення, найгірша статистика зараз у Чернівецькій - 653 випадки, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380 випадків.

Крім того, у деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% та Рівненській - 59,1%.

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Показники "помаранчевої" зони мають такі області: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Нагадаємо, що в Україні за 4 жовтня виявили 9 846 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській та Харківській областях.