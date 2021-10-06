В Украине уже 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина
По состоянию на утро 6 октября 11 регионов Украины по эпидемиологическим показателям соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.
По сравнению с предыдущим днем количество "оранжевых" регионов увеличилось на три. Так, карантинные показатели превышены в следующих областях:
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
Отмечается, что в данных областях превышен уровень заболеваемости на коронавирус (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области - 674, Харьковской - 465 и Запорожской - 409.
Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.
Ранее сообщалось, что в Украине за 5 октября обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения обновили данные по эпидемиологической ситуации в стране - уровню "оранжевой" зоны карантина соответствуют уже восемь областей.