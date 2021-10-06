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06 октября 2021, 10:09 324

В Украине уже 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

06 октября 2021, 10:09 324
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на утро 6 октября 11 регионов Украины по эпидемиологическим показателям соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

По сравнению с предыдущим днем количество "оранжевых" регионов увеличилось на три. Так, карантинные показатели превышены в следующих областях:

  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Отмечается, что в данных областях превышен уровень заболеваемости на коронавирус (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области - 674, Харьковской - 465 и Запорожской - 409.

Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.

Ранее сообщалось, что в Украине за 5 октября обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения обновили данные по эпидемиологической ситуации в стране - уровню "оранжевой" зоны карантина соответствуют уже восемь областей.

карантин область коронавирус пандемия госпитализация

 
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