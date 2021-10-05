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COVID в Україні: за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків зараження
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05 жовтня 2021, 09:01 40

COVID в Україні: за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків зараження

05 жовтня 2021, 09:01 40
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 4 жовтня виявили 9 846 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській та Харківській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) і Донецькій (662) областях і в Києві (560).

Всього за добу госпіталізували 1 881 людину, 317 хворих померли, одужали 4 229 осіб. Серед захворілих за добу - 918 дітей та 207 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 37 080 осіб, методом ІФА - 8762 особи, експрес-тестами - 28 283 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 469 856 осіб, з них одужали 2 268 752 особи, 57 206 хворих померли.

Нагадаємо, в Україні за 3 жовтня виявили 4821 нового хворого коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Чернівецькій областях.

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