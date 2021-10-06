COVID в Украине: за сутки выявили еще 12 600 случаев заражения

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В Украине за 5 октября выявили 12 662 новых заболевших коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), Запорожской (783) областях и в Киеве (792).

Всего за сутки госпитализировали 3 745 человек, 320 больных умерли, выздоровели 4 630 человек. Среди заболевших за сутки - 1 186 детей и 271 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 482 518 человек, из них выздоровели 2 273 382 человека, 57 526 больных умерли.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 октября семь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

Напомним, что в Украине за 4 октября обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Днепропетровской и Харьковской областях.