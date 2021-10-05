У Львові до лікарні утворилася черга зі "швидких" з COVID-хворими

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У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зафіксували рекордну кількість нових пацієнтів - поблизу медзакладу утворилася черга з автомобілів "швидкої допомоги", які привозять хворих на коронавірус

Як передає RegioNews, про це повідомила речниця лікарні Христина Каспшишак.

Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на COVID. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією - 81 особа", - йдеться у повідомленні Каспшишак.

За її словами, станом на ранок 5 жовтня у стаціонарі уже зареєстровано 409 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З яких лише один - вакцинований.

Раніше повідомлялось, що мер Львова Андрій Садовий заявив про те, що Львів вже входить до "червоної" зони карантину.