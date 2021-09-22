У Карпатах випав сніг
Вершину Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах засипає снігом, тримається мороз
Про це свідчать дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, передає RegioNews.
На горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - хмарно, видимість обмежена. Тут зранку падає сніг.
Температура повітря знизилася до 4 градусів морозу.
Вітер північно-західний 3-4 м/с.
Як повідомлялося, на вихідні у Карпатах стане набагато тепліше.
Раніше, з понеділка арктична маса захопила майже всю територію України.
На Закарпатті зафіксували землетрусВсі новини »
09 вересня 2021, 09:26Рятувальники попереджають про заморозки, в Карпатах уже похолоднішало до нуля
05 вересня 2021, 10:48На Закарпатті четверо дітей цілу ніч блукали в лісі: їх вдалося знайти
19 серпня 2021, 10:59
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ