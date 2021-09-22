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22 вересня 2021, 10:21 117

У Карпатах випав сніг

22 вересня 2021, 10:21 117
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Фото: Facebook-сторінка Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту
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Вершину Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах засипає снігом, тримається мороз

Про це свідчать дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, передає RegioNews.

На горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - хмарно, видимість обмежена. Тут зранку падає сніг.

Температура повітря знизилася до 4 градусів морозу.

Вітер північно-західний 3-4 м/с.

Як повідомлялося, на вихідні у Карпатах стане набагато тепліше.

Раніше, з понеділка арктична маса захопила майже всю територію України.

погода Карпати сніг мороз горы

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