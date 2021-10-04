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04 жовтня 2021, 20:40 10

Перелік професій, які зобов'язані вакцинуватися від COVID-19 скоротять - Мінюст

04 жовтня 2021, 20:40 10
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з відкритих джерел
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Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що наказ Міністерства охорони здоров’я, яким затверджується перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19, буде зареєстрований найближчим часом. Він передбачає зменшення кількості професій, які будуть зобов’язані вакцинуватися

За словами міністра, у наказі залишаться дві категорії професій, які підлягатимуть обов’язковій імунізації, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Документ насправді надійде, ми очікуємо, десь у понеділок на його реєстрацію. Ідея яка: МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов’язковою з огляду на потенційну небезпеку для суспільства. Таких категорій буде дві - це державні службовці і працівники сфери освіти", - сказав Малюська.

Він додав, що Мін’юст вивчатиме текст наказу на відповідність законодавству.

"Очевидно, в якомусь вигляді, можливо, ми будемо дискутувати з приводу формулювань, але точно він вийде ... і буде зареєстрований протягом найближчого часу", - сказав міністр юстиції.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт наказу, яким затверджується перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.

Згідно з проєктом документа, обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що цей наказ МОЗ має пройти погодження в центральних органах виконавчої влади та реєстрацію Міністерством юстиції.

COVID-19 вакцина вакцинація МОЗ Мінюст

 
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