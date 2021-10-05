Восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
В Министерстве здравоохранения обновили данные по эпидемиологической ситуации в стране - уровню "оранжевой" зоны карантина отвечают уже восемь областей
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По сравнению с предыдущими сутками, "оранжевой" стала еще и Закарпатская область. В целом в список регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией входят следующие области:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
Во всех этих регионах повышен уровень заболеваемости коронавирусом. При норме не более 75 случаев на 100 тысяч населения, худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653 случая, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380 случаев.
Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 октября семь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.
Напомним, что в Украине за 4 октября обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Днепропетровской и Харьковской областях.