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05 октября 2021, 10:04 291

Восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

05 октября 2021, 10:04 291
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения обновили данные по эпидемиологической ситуации в стране - уровню "оранжевой" зоны карантина отвечают уже восемь областей

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По сравнению с предыдущими сутками, "оранжевой" стала еще и Закарпатская область. В целом в список регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией входят следующие области:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

Во всех этих регионах повышен уровень заболеваемости коронавирусом. При норме не более 75 случаев на 100 тысяч населения, худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653 случая, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380 случаев.

Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 октября семь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

Напомним, что в Украине за 4 октября обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Днепропетровской и Харьковской областях.

карантин госпитализация Минздрав красная зона локдаун

 
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