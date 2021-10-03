10:06  03 жовтня
В Україні другий день поспіль змешується кількість нових хворих на COVID-19
10:30  03 жовтня
Зеленський каже, що хотів би бути президентом, коли "слуги" виконають усі обіцянки
17:33  03 жовтня
Російські окупанти знову гатили по бійцях ООС із забороненої зброї, втрат немає
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2021, 18:37 172

На Київщині рецидивіст обікрав магазин

03 жовтня 2021, 18:37 172
Читайте также на русском языке
Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Поліція Київщини по гарячих слідах затримала неодноразово судимого чоловіка за підозрою пограбування магазину на Бориспільщині в ніч проти 1 жовтня. У нього вилучили викрадені речі, а також вогнепальну зброю та боєприпаси

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

За даними слідства, правопорушник відкрив задні двері магазину за допомогою фомки, забрав цигарки та продукти на суму майже 100 тисяч гривень та зник з місця скоєння злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 37-річний житель Броварського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів насильницького характеру у складі злочинної групи.

Під час обшуків у фігуранта вилучили викрадені речі, а також вогнепальну зброю, гранату Ф1, два гранатомети, знаряддя для проникнення в оселі.

Зловмисника затримано. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

суд злочин поліція Київська область грабіж

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram