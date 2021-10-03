На Київщині рецидивіст обікрав магазин

Нацполіція

Поліція Київщини по гарячих слідах затримала неодноразово судимого чоловіка за підозрою пограбування магазину на Бориспільщині в ніч проти 1 жовтня. У нього вилучили викрадені речі, а також вогнепальну зброю та боєприпаси

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

За даними слідства, правопорушник відкрив задні двері магазину за допомогою фомки, забрав цигарки та продукти на суму майже 100 тисяч гривень та зник з місця скоєння злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 37-річний житель Броварського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів насильницького характеру у складі злочинної групи.

Під час обшуків у фігуранта вилучили викрадені речі, а також вогнепальну зброю, гранату Ф1, два гранатомети, знаряддя для проникнення в оселі.

Зловмисника затримано. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.