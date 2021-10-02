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02 жовтня 2021, 13:31 17

У Маріуполі місцевий житель завдав 7 ножових поранень знайомому на очах своєї дитини

02 жовтня 2021, 13:31 17
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Нацполіція
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Житель Маріуполя ножем смертельно поранив свого знайомого на очах у власної дев’ятирічної доньки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

Зазначається, що слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила на кухні тіло 45-річного чоловіка з 7 ножовими пораненнями. Було встановлено, що до потерпілого та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі також перебували дві дівчинки 12 та 9 років. Між чоловіками стався конфлікт, і гість вбив господаря на очах своєї дитини. Підозрюваний втік, забравши з собою доньку. А старша дівчинка, батько якої став жертвою жорстокого злочину, попросила допомоги у правоохоронців.

Упродовж двох годин його було розшукано. Патрульні поліцейські помітили чоловіка на одній з адрес в центрі міста, де він міг бути.

Однак озброєний вогнепальною зброєю зловмисник забарикадувався разом із дівчинкою у під’їзді і тривалий час відмовляв від перемовин, погрожуючи усіх вбити. У результаті перемовин, до яких було залучено друга підозрюваного, дитину вдалося визволити з небезпеки. Під час штурму поліцейські обеззброїли та затримали фігуранта. Ніхто не постраждав.

У нього вилучено ніж зі слідами крові, пістолет та саморобну зброю. Крім цього, на вулиці поліція знайшла скривавлені джинси, які підозрюваний викинув у спробі позбутися доказів вбивства.

перемовини убивство поліція штурм Донецька область

 
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