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04 жовтня 2021, 16:31 45

Київ може потрапити до помаранчевої зони - Держпродспоживслужба

04 жовтня 2021, 16:31 45
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з відкритих джерел
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Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони. Однак, сьогодні вживаються усі заходи щодо вакцинації, аби запобігти посиленню карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар очільник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан РБК-Україна.

"Що стосується "помаранчевої" зони, це прогнозована ситуація і, дійсно, Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає. Усі заходи приймаються щодо посилення вакцинації усіх категорій населення вісімнадцять плюс по усім сферам бізнесу", - відзначив Олег Рубан.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий заявив про високий ризик входження Львова до "чернової" зони.

"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли й не вакциновані", - зазначив Садовий.

В Україні за 3 жовтня виявили 4821 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Чернівецькій областях

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