МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 лікарень: причина

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Міністерство охорони здоров’я направило листи-подання до власників закладів охорони здоров’я з вимогами відсторонити від роботи керівників 15 лікарень, лікарі яких, можливо підробляли документи про вакцинацію, на час розслідування

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно", - зазначили у міністерстві.

У пресслужбі МОЗ також нагадали, що з початку року відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, 22 вересня уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень”. Законопроєкт поданий на реєстрацію до Верховної ради України.