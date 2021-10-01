Бойовики знову обстріляли житлові райони Авдіївки

пресцентр ООС

У п'ятницю, 1 жовтня, проросійські бойовики з мінометів обстріляли житлові райони Авдіївки. Пошкоджено будинки мирних жителів.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"В черговий раз збройні сили Російської Федераціїї провели злочинний обстріл мирного населення вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 жовтня з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Противник застосував міномети калібру 120-мм.

Українська сторона зафіксувала і задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова і розташовані поруч з ним господарські будівлі.

"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Це вже не перший удар по цивільній інфраструктурі Авдіївки з боку бойовиків. Наприкінці серпня через обстріли довелося навіть обмежувати залізничне сполучення.