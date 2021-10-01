СБУ опублікувала відео допиту бойовика "ЛНР", який втік від терористів

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Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР", який розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті чоловік вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної на Луганщині. Бойовик є колишнім мешканцем Попасної", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили, що у 2014 році чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році він уклав контракт із незаконним збройним формуванням.

Бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика "ЛНР", який у 2014 році брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі спецслужби.