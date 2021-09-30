COVID в Украине: за сутки выявили 11 757 случаев заражения

Фото: из открытых источников

В Украине за 29 сентября выявили 11 757 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях и в Киеве (563).

Всего за сутки госпитализировали 2 556 человек, 194 больных умерли, выздоровели 3 839 человек. Среди заболевших за сутки - 1 054 детей, медработников - 242.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 46 604 человека, методом ИФА - 10 626 человек, экспресс-тестами - 36 126 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровели 2 255 191 человек, 56 274 больных умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что две области в Украине соответствуют "оранжевой" зоне карантина. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантин может завершиться весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство украинцев.