Кадрові зміни в "Нафтогазі": призначене Кабміном правління буде тимчасовим

Фото: з відкритих джерел

У Кабінеті міністрів України розраховують на формування нового постійного правління НАК "Нафтогаз України" вже до кінця поточного року, а призначене урядом правління буде тимчасовим

Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1155 від 28 вересня, яким уряд встановив крайній термін роботи нинішнього правління - 28 грудня 2021 року.

Напередодні Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління - Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

Вони будуть працювати "до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України” рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р."

Нову наглядову раду компанії планують призначити до кінця листопада і на формування нового правління в неї буде тільки місяць.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, згідно з якими планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання.