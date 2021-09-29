Депутаты Николаевского облсовета обратились к правительству из-за назначения руководителя аграрного госпредприятия

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Депутаты Николаевского областного совета обратятся в Кабмин, Минагрополитики, а также в Национальную академию аграрных наук с просьбой проводить прозрачные и честные конкурсы на должности руководителей государственных аграрных предприятий

Об этом сообщает Суспильне. Николаев, передает RegioNews.

Такое решение приняли депутаты во время седьмой очередной сессии облсовета.

Представители трудового коллектива государственного предприятия "Опытное хозяйства "Зори над Бугом" обратились с просьбой к депутатам посодействовать проведению нового конкурса на должность директора предприятия.

По словам председателя профсоюзного комитета, трудовой коллектив недоволен решением о назначении на должность действующего директора Сергея Коцюбы.

Это человек, не имеющий соответствующего опыта, образования. Трудовой коллектив против решения, которое было принято неправильно, были нарушения во время конкурса. Мы считаем, что это не просто назначение нового директора, а это рейдерский захват хозяйства, ‒ сказала председатель профсоюзного комитета.

Трудовой коллектив государственного предприятия поддержал народный депутат Артем Черноморов.

В итоге 44 депутата облсовета поддержали обращение к Кабмину, Министерству аграрной политики, а также к Национальной академии аграрных наук.

Как сообщалось, сегодня в Николаеве пикетировали сессию облсовета с требованием не закрывать школу-интернат.