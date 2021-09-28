У регіони України доставили препарат для допомоги тяжкохворим COVID-пацієнтам

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До регіонів України доставили 2 784 флакони препарату Тоцилізумаб, що може допомогти у лікуванні пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

"Тоцилізумаб використовують для допомоги тяжкохворим пацієнтам із COVID-19. Йдеться про госпіталізованих дорослих та дітей від 2 років, які отримують кортикостероїди та потребують додаткового кисню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дозвіл на екстрене використання препарату видало ще у червні Управління продовольства та медикаментів (FDA), США. А вже 18 серпня Всесвітня організація з охорони здоров’я рекомендувала Тоцилізумаб для лікування важких випадків коронавірусної інфекції. Відповідне рішення ухвалили на основі 27 клінічних досліджень, в яких взяло участь 10 тис. пацієнтів.

Дослідження свідчать, що лікування Тоцилізумабом пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусною хворобою, знижує летальність та зменшує час перебування пацієнтів в лікарнях.

Вартість одного флакону препарату склала понад 9 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні за 27 вересня зафіксували 143 летальних випадки від коронавірусу, госпіталізували 1 288 осіб, одужали 2 927 осіб.