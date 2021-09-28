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28 вересня 2021, 10:09 261

Чотири області в Україні відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

28 вересня 2021, 10:09 261
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні станом на 28 вересня п'ять регіонів демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах "жовтої" зони

Про це свідчать дані сайту Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, в Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. А в Чернівецькій області перевищена завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за 27 вересня зафіксували 143 летальних випадки від коронавірусу, госпіталізували 1 288 осіб, одужали 2 927 осіб.

карантин МОЗ медики пандемія помаранчева зона

 
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