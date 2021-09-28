Чоловік на Полтавщині отримав умовний термін за домашнє відео з дружиною

з відкритих джерел

Мешканець Кременчука Полтавської області отримав умовний термін за поширення в інтернеті порнографічних відео. Ролики він знімав удома разом зі своєю дружиною і заливав на сайт PornHub.

Про це пише RegioNews з посиланням на рішення Крюківського районного суду Кременчука.

Чоловік працює інженером-електронником у місцевому ліцеї. Раніше судимим він не був.

Хоум-відео інженер зберігав на своєму iMac. Усього на електронному носії було знайдено 28 матеріалів порнографічного характеру, які чоловік публікував у мережі під ніком MonaCharm.

Судячи з назв відеороликів, дружина обвинуваченого часто знімалася в ролі неповнолітньої.

Як зазначається у постанові суду, чоловік отримував "незаконний дохід за перегляд відео, чим довів свій злочинний умисел до кінця".

Дії чоловіка були кваліфіковані за ч.1 ст. 301 і ч.3 ст. 301 КК України(розповсюдження порнографії). Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (до трьох років).

Однак вирок обвинуваченому був пом'якшений, оскільки чоловік мешканець Кременчука пішов на угоду зі слідством