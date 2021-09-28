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28 сентября 2021, 13:19 459

В МОН рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне

28 сентября 2021, 13:19 459
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Фото: из открытых источников
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В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать очно в условиях 100% вакцинации учителей и другого персонала заведения

Об этом рассказала замминистра образования Вера Рогова, передает RegioNews.

Если регион переходит в "красную" зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - пояснила она.

Для "оранжевых" и "желтых" зон в учебных заведениях должно быть вакцинировано 80% персонала. Образовательный процесс в таких условиях будет продолжаться в очном режиме для всех категорий учащихся.

Напомним, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что при невозможности продолжения очного учебного процесса из-за недостаточного количества вакцинированного персонала, обучение должно продолжаться дистанционно.

школа образование учителя дети Министерство вакцинация

 
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