На Буковині затримали чоловіка, який виготовив собі і дружині COVID-сертифікати

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У Чернівецькій області правоохоронці викрили чоловіка у підробці COVID-сертифікатів

Як повідомили у Нацполіції, правопорушник пред'явив прикордонникам документ, який виготовив сам, пише RegioNews.

"Фігурант самостійно виготовив сертифікат про нібито проходження вакцинації за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. До державних реєстрів не були внесені відповідні відомості про вакцинацію", - розповіли в поліції.

Підроблений COVID-сертифікат 56-річний чоловік хотів використати для уникнення обсервації та самоізоляції. Підробку він виготовив не тільки собі, але й дружині.

Проти нього порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення щеплень (в тому числі ковід-сертифікатів).