На Буковині затримали чоловіка, який виготовив собі і дружині COVID-сертифікати
У Чернівецькій області правоохоронці викрили чоловіка у підробці COVID-сертифікатів
Як повідомили у Нацполіції, правопорушник пред'явив прикордонникам документ, який виготовив сам, пише RegioNews.
"Фігурант самостійно виготовив сертифікат про нібито проходження вакцинації за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. До державних реєстрів не були внесені відповідні відомості про вакцинацію", - розповіли в поліції.
Підроблений COVID-сертифікат 56-річний чоловік хотів використати для уникнення обсервації та самоізоляції. Підробку він виготовив не тільки собі, але й дружині.
Проти нього порушили кримінальну справу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення щеплень (в тому числі ковід-сертифікатів).