12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
16:54  24 вересня
У "Слузі народу" кажуть, що Рада не голосуватиме знову за закон про олігархів
17:48  24 вересня
День в ООС: сім порушень "тиші" окупантами
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 17:34 385

На Буковині затримали чоловіка, який виготовив собі і дружині COVID-сертифікати

24 вересня 2021, 17:34 385
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області правоохоронці викрили чоловіка у підробці COVID-сертифікатів

Як повідомили у Нацполіції, правопорушник пред'явив прикордонникам документ, який виготовив сам, пише RegioNews.

"Фігурант самостійно виготовив сертифікат про нібито проходження вакцинації за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. До державних реєстрів не були внесені відповідні відомості про вакцинацію", - розповіли в поліції.

Підроблений COVID-сертифікат 56-річний чоловік хотів використати для уникнення обсервації та самоізоляції. Підробку він виготовив не тільки собі, але й дружині.

Проти нього порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення щеплень (в тому числі ковід-сертифікатів).

Україна вакцина поліція Чернівецька область вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram