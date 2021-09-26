Пограничники обнаружили более 500 поддельных COVID-сертификатов

Фото из открытых источников

В течение месяца, с 21 августа по 21 сентября, пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов с помощью программного обеспечения SafeBorder и обнаружили более 500 недействительных

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными, - сказал Демченко.

Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 000 (менее 0,2%).

По словам представителя, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы во время верификации документа, после возвращения в Украину были отправлены на карантин, отметил Демченко.

Пограничники проверяют QR-код на сертификатах с помощью электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Мінцифри.

К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

Как сообщалось, украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов - получили электронные устройства с соответствующим программным обеспечением.

На днях на Буковине задержали мужчину, который изготовил себе и жене COVID-сертификаты.