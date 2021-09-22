Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підробку COVID - сертифікатів

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Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення щеплень (в тому числі ковід-сертифікатів)

Як передає RegioNews відповідний законопроєкт було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду

Урядовці пропонують за використання завідомо підроблених документів(зокрема "липових" COVID-сертифікатів) штрафувати на суму від 17-ти до 34 тисяч грн або обмежувати волю на строк до двох років;

"За внесення завідомо неправдивих даних медпрацівником до меддокументації — штраф від 34 до 68 тисяч грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю від одного до трьох років;

за виготовлення підроблених документів з метою збуту, збут — штраф від 85 до 170 тисяч або позбавлення волі на строк до трьох років", - зазначається у законопроєкті.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони карантину. Згідно до рішення уряду бізнес може працювати без обмежень за умови щеплення хоча б однією дозою щонайменше 80% співробітників, а також прийому відвідувачів, які щеплені принаймі однією дозою COVID-вакцин