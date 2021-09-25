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25 вересня 2021, 15:59 123

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих в авіатрощі літака "Ан-26" у Харківській області рік тому

25 вересня 2021, 15:59 123
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Твітер Зеленського
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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області рік тому

Про це пише RegioNews з посиланням на Твіттер Глави держави.

"Рік тому в результаті падіння літака у Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя і не одна бойова перемога. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати", - написав Зеленський.

Глава держави співчуває рідним і близьким загиблих воїнів. За його словами, Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв.

Нагадаємо, що ввечері 25 Вересня 2020 року, в районі аеропорту Чугуєва при спробі здійснення аварійної посадки розбився літак Ан-26.

В Держбюро розслідувань назвали 4 версії авіатрощі: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;

неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

30 квітня 2021 року повідомлялося, що розслідування катастрофи літака Ан-26 вийшло на фінішну пряму, підозри вручили депутату і двом військовим.

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