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25 сентября 2021, 15:59 118

Зеленский соболезнует родным погибших в авиакатастрофе самолета "Ан-26" в Харьковской области год назад

25 сентября 2021, 15:59 118
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Твитер Зеленского
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области год назад

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Твиттер Главы государства.

"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери", - написал Зеленский.

Глава государства соболезнует родным и близким погибших воинов. По его словам, Украина всегда будет помнить своих героев.

Напомним, что вечером 25 сентября 2020 года, в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26.

В Госбюро расследований назвали 4 версии крушения: катастрофа в результате технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету

Руководство полетов, принимавшее решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

30 апреля 2021 года сообщалось, что расследование катастрофы самолёта Ан-26 вышло на финишную прямую, подозрения вручили депутату и двум военным.

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