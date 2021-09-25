Зеленский соболезнует родным погибших в авиакатастрофе самолета "Ан-26" в Харьковской области год назад
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области год назад
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Твиттер Главы государства.
"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери", - написал Зеленский.
Глава государства соболезнует родным и близким погибших воинов. По его словам, Украина всегда будет помнить своих героев.
Напомним, что вечером 25 сентября 2020 года, в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26.
В Госбюро расследований назвали 4 версии крушения: катастрофа в результате технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету
Руководство полетов, принимавшее решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.
30 апреля 2021 года сообщалось, что расследование катастрофы самолёта Ан-26 вышло на финишную прямую, подозрения вручили депутату и двум военным.