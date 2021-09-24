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24 вересня 2021, 15:58 152

У Харкові п'яний чоловік напав на працівників "швидкої"

24 вересня 2021, 15:58 152
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав на медиків швидкої допомоги.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Інцидент стався у четвер, 23 вересня, о 22:48, коли бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик.

"Невідомий чоловік, перебуваючи у стані хмільного сп‘яніння, почав агресивно поводитись стосовно водія ЕМД, кидатись на авто, намагаючись його пошкодити. Водій спеціалізованого авто ЕМД оперативно зреагував, переставив авто на безпечну відстань та викликав поліцію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Харкові побили патрульного, який прибув на виклик за фактом сімейної сварки.

Україна напад Харків медики швидка допомога

 
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