У Харкові п'яний чоловік напав на працівників "швидкої"
У Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав на медиків швидкої допомоги.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Інцидент стався у четвер, 23 вересня, о 22:48, коли бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик.
"Невідомий чоловік, перебуваючи у стані хмільного сп‘яніння, почав агресивно поводитись стосовно водія ЕМД, кидатись на авто, намагаючись його пошкодити. Водій спеціалізованого авто ЕМД оперативно зреагував, переставив авто на безпечну відстань та викликав поліцію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Харкові побили патрульного, який прибув на виклик за фактом сімейної сварки.
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