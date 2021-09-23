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23 вересня 2021, 13:24 133

У Хмельницькому поліцейські затримали педагога-наркоторговця

23 вересня 2021, 13:24 133
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Фото: Facebook
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У Хмельницькому під час обшуків у 38-річного викладача одного із ліцеїв міста, окрім амфетаміну, поліцейські вилучили також марихуану, "солі", пристрої для вживання наркотиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Чоловік збував наркотичні речовини серед наркозалежних міста. Часом використовував для цього навіть перерви між заняттями в навчальному закладі, де працював", - йдеться у повідомленні.

Затримали його під час збуту чергової дози амфетаміну. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у столиці затримали групу псевдополіцейських, які вимагали гроші у людей.

наркотики поліція Хмельницька область освіта учителя діти

 
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