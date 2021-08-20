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20 серпня 2021, 09:26 874

На Одещині жінка побила патрульну: їй загрожує до п'яти років позбавлення волі

20 серпня 2021, 09:26 874
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Фото: з відкритих джерел
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Місцевій жительці Ізмаїла повідомили про підозру в спричиненні тілесних ушкоджень працівниці правоохоронного органу. За це їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк

Як передає RegioNews, про це повідомили у районному відділі поліції в Одеській області.

Зазначається, що 23-річна мешканка міста звернулася на спецлінію "102" із повідомленням про те, що її нетверезий співмешканець, з яким вона посварилася, намагається вибити вхідні двері в її оселі.

"На місце події відразу виїхали патрульні, однак заявниця, яка також була в стані алкогольного сп’яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили в неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів вдарила поліцейську. Та відбулася синцями й подряпинами", - повідомили у поліції.

Зловмисниці оголосили підозру в насильстві щодо працівниці правоохоронного органу, наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що в нічному клубі Бердянська охоронець відгамселив жінку.

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