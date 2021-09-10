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10 вересня 2021, 14:27 127

В Ужгороді п'яна жінка побила поліцейську

10 вересня 2021, 14:27 127
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Фото з відкритих джерел
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В Ужгороді п'яна жінка вдарила в обличчя поліцейську і зірвала з неї сережку

Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".

Зазначається, що поліція затримала жінку і чоловіка, які поводилися агресивно. Вони, розмовляючи з поліцейськими, почали нецензурно лаятися і кричати.

Згодом жінка підійшла до патрульної і вдарила її в обличчя, зірвавши сережку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у рівненській лікарні п’яний чоловік напав на лікаря-травматолога і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ.

Україна кримінал поліція Закарпаття Побиття

 
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