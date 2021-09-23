За неделю в Украине заблокировали 39 тысяч атак на государственные информресурсы
В Украине за неделю, с 15 по 21 сентября, киберспециалисты обнаружили и заблокировали более чем 39 тысяч атак на информационные ресурсы государственных органов
Как передает RegioNews об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.
Заблокировано 39 361 атак различных видов, что на 14% больше чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот период было зарегистрировано и обработано 1 960 киберинцидентов.
Ранее сообщалось, что СБУ за месяц блокировала 43 кибератаки на государственные сайты.
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