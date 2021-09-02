СБУ за місяць блокувала 43 кібератаки на державні сайти
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у серпні припинили та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади
Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу СБУ.
Виявлення кібератак відбулося завдяки аналізу понад 36 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні.
Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:
- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заблокувала фейковий сайт "президента України", з якого здійснювалося поширення шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL, призначеного для пошуку й ексфільтрації документів.
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