15:42  21 вересня
У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка
17:59  21 вересня
У Мінкульті пропонують скасувати перенесення вихідних через свята
17:45  21 вересня
На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 20:10 4

На вихідні у Карпатах стане набагато тепліше

21 вересня 2021, 20:10 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ще декілька днів у Карпатах дощитиме, похмуро, але до вихідних проясниться, місцями очікується навіть до +20 °С

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

Декілька днів тому арктична маса принесла помітний холод в Україну. Сонце якщо й виглядає, то світить під меншим кутом, постійно утворюються низькі хмари. Карпати в повній мірі відчули, та й ще у найближчі дні відчують, майже листопадові холодні дні. 22 вересня, у 22.21 за Київським часом настає астрономічна осінь. А на високогір'ї Карпат - майже зима, вночі зафіксована температура до -6 °С. За прогнозом Sinoptik.ua у середу очікується сніг та сніг з дощем. Для мандрівників, які бажають влаштувати для себе антистресову програму, Карпати за будь-якої погоди підходитимуть ідеально. Ліс, гриби, баня, кришталеве чисте повітря - що ще потрібно туристу? А для любителів рафтингу погода поки що теж непогана, можна отримати порцію адреналіну.

Ще декілька днів у Карпатах дощитиме, похмуро, але до вихідних проясниться, місцями очікується навіть до +20 °С. Кожен може підготувати для себе туристичну поїздку-антистрес у гори на вихідні, але погоду потрібно обов'язково промоніторити заздалегідь, адже погода в горах відрізняється миттєвими змінами.

В Івано-Франківській області, як і всюди по Україні, очікується пересування атмосферних фронтів, холодне повітря витіснятиметься, до вихідних потеплішає. У горах очікуються тумани, прохолодна погода. 24 вересня може бути посилення південно-західного та західного поривчастого вітру.

У Буковелі погода на цьому тижні буде змінюватися кілька разів протягом дня, то сонце, то дощ. Холодно, вдень +5...+9 °С, вночі +1...+4 °С. У вихідні потеплішає, +16 °С. У середу і в п'ятницю пройдуть дощі.

У Ворохті у середу, 22 вересня, очікується сніг з дощем, денна температура до +5 °С, вночі 0...+1 °С. Субота обіцяє бути ясною, вдень до +11 °С. У неділю мінлива хмарність, повітря прогріється до +14 °С.

Закарпаття

У Сваляві на цьому тижні денна температура буде поступово підвищуватися: у середу +8 °С, у четвер +11 °С, у п'ятницю +16 °С, на вихідних потеплішає до +20 °С. Сонце по-справжньому пригріє тільки у вихідні. У середу і в п'ятницю очікуються дощі.

У Рахові найнижча денна температура на цьому тижні - у середу, +5 °С; найвища - у неділю, +14 °С. Дощі пройдуть 22 та 24 вересня.

Львівська область

У Сколе опади припиняться до п’ятниці. У суботу буде гріти сонечко, вдень до +14 °С. У неділю - похмуро, але температура повітря стане вище, +16 °С.

У Турці, невеликому містечку, розташованому у Карпатах на лівому березі річки Стрий, між горами Шименка, Кичера, Вінець та Осовня, в найближчі дні періодично дощитиме, погода буде прохолодною, +8...+11 °С. У вихідні потеплішає до +18 °С.

Як повідомлялося, від учора арктична маса захопила майже всю територію України.

погода Карпати курорти тепло горы

На Закарпатті зафіксували землетрус
09 вересня 2021, 09:26
Рятувальники попереджають про заморозки, в Карпатах уже похолоднішало до нуля
05 вересня 2021, 10:48
На Закарпатті четверо дітей цілу ніч блукали в лісі: їх вдалося знайти
19 серпня 2021, 10:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua