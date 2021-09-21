На вихідні у Карпатах стане набагато тепліше

Фото з відкритих джерел

Ще декілька днів у Карпатах дощитиме, похмуро, але до вихідних проясниться, місцями очікується навіть до +20 °С

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

Декілька днів тому арктична маса принесла помітний холод в Україну. Сонце якщо й виглядає, то світить під меншим кутом, постійно утворюються низькі хмари. Карпати в повній мірі відчули, та й ще у найближчі дні відчують, майже листопадові холодні дні. 22 вересня, у 22.21 за Київським часом настає астрономічна осінь. А на високогір'ї Карпат - майже зима, вночі зафіксована температура до -6 °С. За прогнозом Sinoptik.ua у середу очікується сніг та сніг з дощем. Для мандрівників, які бажають влаштувати для себе антистресову програму, Карпати за будь-якої погоди підходитимуть ідеально. Ліс, гриби, баня, кришталеве чисте повітря - що ще потрібно туристу? А для любителів рафтингу погода поки що теж непогана, можна отримати порцію адреналіну.

Ще декілька днів у Карпатах дощитиме, похмуро, але до вихідних проясниться, місцями очікується навіть до +20 °С. Кожен може підготувати для себе туристичну поїздку-антистрес у гори на вихідні, але погоду потрібно обов'язково промоніторити заздалегідь, адже погода в горах відрізняється миттєвими змінами.

В Івано-Франківській області, як і всюди по Україні, очікується пересування атмосферних фронтів, холодне повітря витіснятиметься, до вихідних потеплішає. У горах очікуються тумани, прохолодна погода. 24 вересня може бути посилення південно-західного та західного поривчастого вітру.

У Буковелі погода на цьому тижні буде змінюватися кілька разів протягом дня, то сонце, то дощ. Холодно, вдень +5...+9 °С, вночі +1...+4 °С. У вихідні потеплішає, +16 °С. У середу і в п'ятницю пройдуть дощі.

У Ворохті у середу, 22 вересня, очікується сніг з дощем, денна температура до +5 °С, вночі 0...+1 °С. Субота обіцяє бути ясною, вдень до +11 °С. У неділю мінлива хмарність, повітря прогріється до +14 °С.

Закарпаття

У Сваляві на цьому тижні денна температура буде поступово підвищуватися: у середу +8 °С, у четвер +11 °С, у п'ятницю +16 °С, на вихідних потеплішає до +20 °С. Сонце по-справжньому пригріє тільки у вихідні. У середу і в п'ятницю очікуються дощі.

У Рахові найнижча денна температура на цьому тижні - у середу, +5 °С; найвища - у неділю, +14 °С. Дощі пройдуть 22 та 24 вересня.

Львівська область

У Сколе опади припиняться до п’ятниці. У суботу буде гріти сонечко, вдень до +14 °С. У неділю - похмуро, але температура повітря стане вище, +16 °С.

У Турці, невеликому містечку, розташованому у Карпатах на лівому березі річки Стрий, між горами Шименка, Кичера, Вінець та Осовня, в найближчі дні періодично дощитиме, погода буде прохолодною, +8...+11 °С. У вихідні потеплішає до +18 °С.

Як повідомлялося, від учора арктична маса захопила майже всю територію України.