На Закарпатті зафіксували землетрус
У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,5 бала по шкалі Ріхтера. Негативних наслідків від явища поки не зафіксовано
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
8 вересня о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що до рятувальників не надходили звернення від громадян щодо даного землетрусу.
Нагадаємо, 4 червня поблизу села Манява Богородчанського в Карпатах зафіксували землетрус.
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