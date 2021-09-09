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09 вересня 2021, 09:26 569

На Закарпатті зафіксували землетрус

09 вересня 2021, 09:26 569
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Фото: з відкритих джерел
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У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,5 бала по шкалі Ріхтера. Негативних наслідків від явища поки не зафіксовано

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

8 вересня о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що до рятувальників не надходили звернення від громадян щодо даного землетрусу.

Нагадаємо, 4 червня поблизу села Манява Богородчанського в Карпатах зафіксували землетрус.

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