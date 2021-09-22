В Карпатах выпал снег
Вершину Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпает снегом, держится мороз
Об этом свидетельствуют данные Черногорского горного поисково-спасательного поста, передает RegioNews.
На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - облачно, видимость ограничена. Здесь утром падает снег.
Температура воздуха снизилась до 4 градусов мороза.
Ветер северо-западный 3-4 м/с.
Как сообщалось, на выходные в Карпатах станет намного теплее.
Раньше, с понедельника арктическая масса захватила почти всю территорию Украины.
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