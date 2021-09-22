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22 сентября 2021, 10:21 121

В Карпатах выпал снег

22 сентября 2021, 10:21 121
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Фото: Facebook-страница Черногорского горного поисково-спасательного поста
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Вершину Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпает снегом, держится мороз

Об этом свидетельствуют данные Черногорского горного поисково-спасательного поста, передает RegioNews.

На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - облачно, видимость ограничена. Здесь утром падает снег.

Температура воздуха снизилась до 4 градусов мороза.

Ветер северо-западный 3-4 м/с.

Как сообщалось, на выходные в Карпатах станет намного теплее.

Раньше, с понедельника арктическая масса захватила почти всю территорию Украины.

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