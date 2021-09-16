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16 вересня 2021, 17:06 22

З понеділка арктична маса захопить майже всю територію України

16 вересня 2021, 17:06 22
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Погода готується до значних змін. Якщо у п'ятницю в Україні майже скрізь, крім північного регіону, тепло, то з понеділка арктична маса захопить майже весь простір країни

За прогнозом Sinoptik.ua дощі, рвучкий вітер та похолодання очікуються в деяких регіонах у вихідні, але значне зниження денної температури повітря відбудеться 20 вересня. Літня погода остаточно покинула нас, але ще одне бабине літо, ймовірно в кінці вересня - на початку жовтня, все ж таки має бути.

Незважаючи на холоди, у вересні-жовтні проявляється активність кліщів. На газоні, у лісі, у парку ще можна зустріти цього паразита. Для захисту можна використовувати спеціальні репеленти.

У західному регіоні країни у п'ятницю чергуватимуться ясна та дощова погода, температура повітря вдень - до +22 °С. У суботу очікується посилення західного та південно-західного вітру до 7 м/сек, максимальна денна температура до +19 °С, поки ще досить тепло, але дощитиме. У неділю значно похолоднішає, вдень стовпчик термометра не покаже вище +10 °С, місцями дощитиме. На початку тижня буде похмуро й прохолодно, +6...+10 °С вдень, але дощі майже всюди припиняться.

На сході України наприкінці робочого тижня буде затишна, переважно сонячна осіння погода, +19...+22 °С. У суботу хмар стане більше, у Харківській області пройдуть дощі. Але температура повітря поки що буде комфортною, +19...+23 °С. У неділю стане холодніше, до +15...+18 °С вдень, дощитиме. На початку наступного тижня у Харківській області йтимуть дощі та буде досить прохолодно, до +14 °С. У Луганській і Донецькій областях в понеділок місцями гримітиме та пройдуть сильні дощі, температура повітря вдень до +21 °С.

У південних областях країни у п'ятницю - майже літечко, до + 26 °С, сухо. У вихідні до +24 °С вдень, до +14 °С вночі. У суботу буде хмарно, йтимуть дощі, місцями з грозами. У неділю можуть бути тільки невеликі локальні дощі. Похолодає на початку наступного тижня, вдень +15... +17 °С, вітер західний, північно-західний до 7 м/сек. Температура Чорного моря біля Одеси +20 °С, Азовського моря біля Бердянська +20 °С.

У центральному регіоні України у п'ятницю очікується суха й тепла погода, + 22...+26 °С, тільки у Вінницькій області місцями дощитиме. У вихідні йтимуть дощі, але буде поки що досить тепло, до +19 °С, у Дніпропетровській області до +21 °С. Різко похолодає у понеділок, вдень +9...+12 °С, в Дніпропетровській області до +15 °С. На початку тижня локальні дощі можуть пройти у Полтавській та Черкаській областях.

На півночі України вже з п'ятниці буде чітко виражена зона низького тиску, що забезпечуватиме похмуру та вологу погоду. На Сумщині та Чернігівщині 17 вересня вдень температура повітря до +15 °С, дощі. У Київській та Житомирській областях у кінці робочого тижня до +23 °С, мінлива хмарність, дощі. У вихідні температура знизиться до +14...+17 °С, в цілому похмуро, з невеликими проясненнями, дожитиме. У понеділок стане значно холодніше, вдень очікується +8...+10 °С, місцями дощитиме.

У Києві з п'ятниці по понеділок денна температура повітря стане нижче на 11 градусів, з +20 °С до +9 °С. Похолодання супроводжуватиметься дощами та колючим західним вітром. Зрідка може з'являтися сонечко, але це не змінить ситуацію, буде дуже холодно.

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