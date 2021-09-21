На выходные в Карпатах станет намного теплее

Фото из открытых источников

Еще несколько дней в Карпатах будет дождливо, пасмурно, но к выходным прояснится, местами ожидается даже до +20 °С

Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.

Несколько дней назад арктическая масса принесла заметный холод в Украину. Солнце если и выглянет, то светит под меньшим углом, постоянно образуются низкие облака. Карпаты в полной мере ощутили, да и еще в ближайшие дни почувствуют, почти ноябрьские холодные дни. 22 сентября, в 22.21 по киевскому времени наступает астрономическая осень. А на высокогорье Карпат - почти зима, ночью зафиксирована температура до -6 °С. По прогнозу Sinoptik.ua в среду ожидается снег и снег с дождем. Для путешественников, желающих устроить для себя антистрессовую программу, Карпаты при любой погоде будут подходить идеально. Лес, грибы, баня, хрустальный чистый воздух - что еще нужно туристу? А для любителей рафтинга погода пока тоже неплохая, можно получить порцию адреналина.

Еще несколько дней в Карпатах дождливо, пасмурно, но к выходным прояснится, местами ожидается даже до +20 °С. Каждый может подготовить для себя туристическую поездку-антистресс в горы на выходные, но погоду нужно обязательно промониторить заранее, ведь погода в горах отличается мгновенными изменениями.

В Ивано-Франковской области, как и везде по Украине, ожидается передвижение атмосферных фронтов, холодный воздух будет вытесняться, к выходным потеплеет. В горах ожидаются туманы, прохладная погода. 24 сентября может быть усиление юго-западного и западного порывистого ветра.

В Буковеле погода на этой неделе будет меняться несколько раз в течение дня, то солнце, то дождь. Холодно, днем + 5...+ 9 °С, ночью + 1...+4 °С. В выходные потеплеет, +16 °С. В среду и в пятницу пройдут дожди.

В Ворохте в среду, 22 сентября, ожидается снег с дождем, дневная температура до +5 °С, ночью 0...+1 °С. Суббота обещает быть ясной, днем до +11 °С. В воскресенье переменная облачность, воздух прогреется до +14 °С.

Закарпатье

В Сваляве на этой неделе дневная температура будет постепенно повышаться: в среду +8 °С, в четверг +11 °С, в пятницу +16 °С, на выходных потеплеет до +20 °С. Солнце по-настоящему пригреет только в выходные. В среду и в пятницу ожидаются дожди.

В Рахове самая низкая дневная температура на этой неделе - в среду, 5 °С; самая высокая - в воскресенье, 14 °С. Дожди пройдут 22 и 24 сентября.

Львовская область

В Сколе осадки прекратятся к пятнице. В субботу будет греть солнышко, днем до +14 °С. В воскресенье - пасмурно, но температура воздуха станет выше +16 °С.

В Турке, небольшом городке, расположенном в Карпатах на левом берегу реки Стрый, между горами Шименка, Кичера, Венец и Осовня, в ближайшие дни периодически дождливо, погода будет прохладной, +8...+11 °С. В выходные потеплеет до +18 °С.

Как сообщалось, со вчерашнего дня арктическая масса захватила почти всю территорию Украины.