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09 вересня 2021, 18:53 238

В Україні припинилося зростання цін - Держстат

09 вересня 2021, 18:53 238
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Фото з відкритих джерел
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В Україні припинилося зростання цін. У серпні 2021 року інфляція становила 10,2% у порівнянні з серпнем 2020 року, аналогічний показник зафіксовано у липні

Про це пише RegioNews з посиланням на Держстат

Зазначається, що споживчі ціни в серпні 2021 року за місяць знизилися на 0,2%, а від початку року зросли на 6,2%. Базова інфляція за місяць не змінилася, а з початку року зросла на 4,2%.

У річному вимірі найбільше зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 29%.

Така динаміка переважно зумовлена зростанням цін на природний газ (+96,1% за рік) та електроенергію (+36,6%).

На 14,6% зросла інфляція товарів та послуг освіти.

Продукти харчування стрибнули за рік на 11,7%, що переважно зумовлено зростанням ціна на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 91,2%, 75,6% та 51,8% відповідно.

Алкогольні напої подорожчали на 10% за рік.

Здешевлення відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,2%.

Нагадаємо, що у липні інфляція в Україні встановила трирічний рекорд

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