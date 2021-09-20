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20 вересня 2021, 12:36 254

В Україні 98% госпіталізованих із COVID - невакциновані

20 вересня 2021, 12:36 254
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Фото: з відкритих джерел
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За останні три місяці 98,1% госпіталізованих людей із COVID-19 в Україні - невакциновані

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає RegioNews.

За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані”, - заявив Ігор Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась у 2 рази за минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями: цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу.

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