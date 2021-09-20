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20 сентября 2021, 12:36 256

В Украине 98% госпитализированных с COVID - невакцинированные

20 сентября 2021, 12:36 256
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Фото: из открытых источников
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За последние три месяца 98,1% госпитализированных людей с COVID-19 в Украине - невакцинированные

Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает RegioNews.

По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные”, - заявил Игорь Кузин.

Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, число новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2 раза за прошедшую неделю: с 3,3 тыс. за понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. за пятницу, 17 сентября.

В зоне наивысшего риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа.

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