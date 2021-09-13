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13 вересня 2021, 10:25 59

У МОЗ прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу цієї осені

13 вересня 2021, 10:25 59
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Фото з відкритих джерел
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Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу

Зокрема, він назвав такі штами, як B/Washington, H1N1 та H3N2, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби у порівнянні з минулим роком.

Він відмітив, що МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу. Також в рамках гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин для щеплення лікарів.

"Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно внаслідок гуманітарної допомоги", - заявив Кузін.

Він додав, що цьогоріч до аптек планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.

"Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом", - додав головний санітарний лікар.

Раніше повідомлялося, що у столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Так, у Києві за 35-й тиждень 2021 року рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зріс на 55,6% у порівнянні з попереднім тижнем.

Україна грип хвороба захворювання захворюваність

 
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