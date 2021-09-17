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17 вересня 2021, 13:15 161

Усі комунальні школи Києва зможуть працювати у "жовтій" зоні карантину: колективи вакциновані на 80%

17 вересня 2021, 13:15 161
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Фото з відкритих джерел
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Всі комунальні школи Києва зможуть працювати у разі введення "жовтої" зони адаптивного карантину. Там показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Показники вакцинації в школах підтягнули за останній тиждень.

Лідерами щеплень педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.

Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів - 0,004%, - повідомили у КМДА.

Раніше повідомлялося, що вслід за Буковиною і Прикарпаттям, Київська ОДА пригрозила закрити школи, де недостатньо вакцинованих.

Адже став відомий дедлайн, до якого глави Києва та областей мають забезпечити вакцинацію 80% освітян.

вакцинація школи Київ освіта COVID-19

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