У МОЗ пропонують посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

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У Міністерстві охорони здоров’я розробляють законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку COVID - сертифікатів та інших медичних документів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

У Міністерстві нагадали, що підробка документів "є злочином та карається законом, наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших" і констатували, що кількість "липових" сертифікатів про вакцинацію зростає

"Зараз готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів… Міністерство охорони здоров’я разом з Національна поліція України, Служба безпеки України працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію, усі вони ретельно розслідуються", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні планується посилення карантину. Згідно з рішенням уряду, в разі впровадження червоної зони епідемічної небезпеки, працюватимуть зможуть лише ті заклади, які вакцинували співробітників від COVID-19. При цьому відвідувачі також мають бути вакциновані.