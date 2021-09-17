Все коммунальные школы Киева смогут работать в "желтой" зоне карантина: коллективы вакцинированы на 80%
Все коммунальные школы Киева смогут работать в случае введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%
Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.
Показатели вакцинации в школах подтянули за последнюю неделю.
Лидерами прививок педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они имеют показатели более чем на 85%.
Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%, - сообщили в КГГА.
Ранее сообщалось, что вслед за Буковиной и Прикарпатьем, Киевская ОГА пригрозила закрыть школы, где недостаточно вакцинированных.
Ведь стал известен дедлайн, в который главы Киева и областей должны обеспечить вакцинацию 80% педагогов.