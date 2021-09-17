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17 сентября 2021, 13:15 162

Все коммунальные школы Киева смогут работать в "желтой" зоне карантина: коллективы вакцинированы на 80%

17 сентября 2021, 13:15 162
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Фото из открытых источников
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Все коммунальные школы Киева смогут работать в случае введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

Показатели вакцинации в школах подтянули за последнюю неделю.

Лидерами прививок педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они имеют показатели более чем на 85%.

Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%, - сообщили в КГГА.

Ранее сообщалось, что вслед за Буковиной и Прикарпатьем, Киевская ОГА пригрозила закрыть школы, где недостаточно вакцинированных.

Ведь стал известен дедлайн, в который главы Киева и областей должны обеспечить вакцинацию 80% педагогов.

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