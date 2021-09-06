На Київщині затримали псевдомінера Чорнобильської АЕС

Фото СБУ

В місті Славутич Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який повідомляв про хибні мінування Чорнобильскоъ АЕС

Про це пише пресслужба СБУ в Києві та Київській області, передає RegioNews.

Повыдомляється, що у липні цього року зловмисник відправив на електронну адресу Чорнобильскої АЕС повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.

Саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які знаходяться в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка, в ході якого вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільних телефони.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 28 липня правоохоронці Київщини перевіряли інформацію про мінування ЧАЕС. Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту ЧАЕС.