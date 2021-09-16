В семи областях динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму - МОЗ

з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ

Зокрема, динаміка госпіталізацій у Вінницькій області попри зниження перевищує норму 69,8% за норми не вище 50%. Аналогічна ситуація в Миколаївській області, де станом на 16 вересня динаміка госпіталізацій 69,3%. Ще в 5 областях динаміка госпіталізацій стабільно зростає. В Сумській області цей показник підскочив з 28% до 50,3%, Полтавській з 42,1% до 61,6%, Львівській з 82,8% до 83,1%, Івано-франківській з 60,6% до 66,1%, Рівненській з 51,9% до 73,6%.

Крім цього у Києві та 20 областях України рівень захворюваності перевищує норму для "зеленої" зони. В Чернівецькій області цей показника майже в чотири рази перевищує норму - 271 особа на 100 тисяч населення за норми не більше 75 Також до трійки "лідерів" за рівнем захворюваності на COVID-19 потрапили Луганська область-235 осіб на 100 тисяч населення та Тернопільська - 160.

Нагадаємо, що в Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19