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16 вересня 2021, 11:08 6

В семи областях динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму - МОЗ

16 вересня 2021, 11:08 6
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з відкритих джерел
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Всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину, водночас епідемічні показники в частині областей не відповідають нормі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ

Зокрема, динаміка госпіталізацій у Вінницькій області попри зниження перевищує норму 69,8% за норми не вище 50%. Аналогічна ситуація в Миколаївській області, де станом на 16 вересня динаміка госпіталізацій 69,3%. Ще в 5 областях динаміка госпіталізацій стабільно зростає. В Сумській області цей показник підскочив з 28% до 50,3%, Полтавській з 42,1% до 61,6%, Львівській з 82,8% до 83,1%, Івано-франківській з 60,6% до 66,1%, Рівненській з 51,9% до 73,6%.

Крім цього у Києві та 20 областях України рівень захворюваності перевищує норму для "зеленої" зони. В Чернівецькій області цей показника майже в чотири рази перевищує норму - 271 особа на 100 тисяч населення за норми не більше 75 Також до трійки "лідерів" за рівнем захворюваності на COVID-19 потрапили Луганська область-235 осіб на 100 тисяч населення та Тернопільська - 160.

Нагадаємо, що в Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19

COVID-19 захворюваність ушпиталення МОЗ

 
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