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16 вересня 2021, 09:24 13

В Україні заблокували майже 39 тисяч атак на державні інформресурси

16 вересня 2021, 09:24 13
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Фото: Рixabay
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В Україні за останній тиждень, з 8 до 14 вересня, кіберфахівці виявили та заблокували майже 39 тисяч атак на інформаційні ресурси державних органів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак - не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події.

Зазначається, що переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 99%.

Раніше повідомлялось, що СБУ за місяць блокувала 43 кібератаки на державні сайти.

кібератака кіберзахист держспецзв'язок інтернет соцмережі хакери

 
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