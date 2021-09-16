В Україні заблокували майже 39 тисяч атак на державні інформресурси

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В Україні за останній тиждень, з 8 до 14 вересня, кіберфахівці виявили та заблокували майже 39 тисяч атак на інформаційні ресурси державних органів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак - не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події.

Зазначається, що переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 99%.

Раніше повідомлялось, що СБУ за місяць блокувала 43 кібератаки на державні сайти.