В Украине заблокировали почти 39 тысяч атак на государственные информресурсы

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В Украине за последнюю неделю, с 8 до 14 сентября, киберспециалисты обнаружили и заблокировали почти 39 тысяч атак на информационные ресурсы государственных органов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировано 38 948 атак различных видов, что на 10% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (99%). DDoS-атак - не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В то же время система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировала 432 162 подозрительных события.

Отмечается, что подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 99%.

Ранее сообщалось, что СБУ за месяц блокировала 43 кибератаки на государственные сайты.